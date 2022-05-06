ING Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Can MavisuAliağa Petkimspor: Armand 40, Gary Browne, Sinan Sağlam, Aldridge 13, Thomas 16, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım 3, Erol Can Çinko 9, Hakan Sayılı 3Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 11, Yağız Aksu 10, Lawson 10, Egehan Arna 13,...

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Can Mavisu

Aliağa Petkimspor: Armand 40, Gary Browne, Sinan Sağlam, Aldridge 13, Thomas 16, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım 3, Erol Can Çinko 9, Hakan Sayılı 3

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 11, Yağız Aksu 10, Lawson 10, Egehan Arna 13, Ercan Osmani 9, Mehmet Yağmur 11, Tolga Deliktaş, Yiğit Çoban 14, Emir Adıgüzel, Ata Kahraman 2

1. periyot: 11-29

Devre: 40-42

3. periyot: 63-65

5 faulle çıkan: 34.40 Emir Adıgüzel (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi normal sezonun 30. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex'i 87-80 yendi.

Aliağa Petkimspor ligi 9 galibiyet ve 21 yenilgiyle tamamlarken, Beşiktaş Icrypex 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk 5 dakikasını 17-6 önde geçtiği ilk periyodu 29-11 üstün bitirdi.

İkinci periyotta 19 sayılık farka (32-13) ulaşan konuk takım, son 4 dakikaya 41-29 önde girdi. Aliağa Petkimspor, rakibine sadece 1 sayı şansı verdiği son bölümde Aldridge ve Armand'ın basketleriyle aradaki farkı azaltsa da Beşiktaş Icrypex soyunma odasına 42-40 galip gitti.

Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor'un 44-42 üstünlük kurduğu periyodu Beşiktaş Icrypex 65-63 önde kapattı.

Son periyotta 32. dakikada Armand'la 70-69 öne geçen ev sahibi ekip, son 4 dakikasına 78-75 üstün girdiği müsabakadan 87-80 galip ayrıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Nusret Yıldırım, Sinan Sağlam, Ali Şakacı, Doğukan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title