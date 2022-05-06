Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Can Mavisu

Aliağa Petkimspor: Armand 40, Gary Browne, Sinan Sağlam, Aldridge 13, Thomas 16, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım 3, Erol Can Çinko 9, Hakan Sayılı 3

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 11, Yağız Aksu 10, Lawson 10, Egehan Arna 13, Ercan Osmani 9, Mehmet Yağmur 11, Tolga Deliktaş, Yiğit Çoban 14, Emir Adıgüzel, Ata Kahraman 2

1. periyot: 11-29

Devre: 40-42

3. periyot: 63-65

5 faulle çıkan: 34.40 Emir Adıgüzel (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi normal sezonun 30. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex'i 87-80 yendi.

Aliağa Petkimspor ligi 9 galibiyet ve 21 yenilgiyle tamamlarken, Beşiktaş Icrypex 15 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk 5 dakikasını 17-6 önde geçtiği ilk periyodu 29-11 üstün bitirdi.

İkinci periyotta 19 sayılık farka (32-13) ulaşan konuk takım, son 4 dakikaya 41-29 önde girdi. Aliağa Petkimspor, rakibine sadece 1 sayı şansı verdiği son bölümde Aldridge ve Armand'ın basketleriyle aradaki farkı azaltsa da Beşiktaş Icrypex soyunma odasına 42-40 galip gitti.

Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor'un 44-42 üstünlük kurduğu periyodu Beşiktaş Icrypex 65-63 önde kapattı.

Son periyotta 32. dakikada Armand'la 70-69 öne geçen ev sahibi ekip, son 4 dakikasına 78-75 üstün girdiği müsabakadan 87-80 galip ayrıldı.