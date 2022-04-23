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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Hilmi Sever - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan KöyiçiFenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Henry 5, Pierre 10, Booker 13, Vesely, Metecan Birsen 14, İsmet Akpınar 3, Tarık Biberoviç 8, de Colo 9, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 9Türk Telekom: Erdi Gülaslan 1,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Henry 5, Pierre 10, Booker 13, Vesely, Metecan Birsen 14, İsmet Akpınar 3, Tarık Biberoviç 8, de Colo 9, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 9

Türk Telekom: Erdi Gülaslan 1, Ellis 8, Perez 7, Dawkins 6, Johnson 16, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es

1. Periyot: 28-12

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-45

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-63 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk beş dakikası karşılıklı basketlerle geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, farkı hızla açtı ve ilk çeyreği 16 sayı farkla üstün bitirdi: 28-12.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 16. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-20. Fenerbahçe soyunma odasına da 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım üçüncü çeyreğin sonunda Şehmus Hazer ile bulduğu basketle maçtaki en büyük farkı yakaladı: 75-45.

Dördüncü periyoda 29 sayı üstünlükle giren sarı-lacivertliler salondan da 92-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinin sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Koleji anaokulu öğrencileri dans gösterisi gerçekleştirdi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kaan Büyükçil, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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