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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Canan Tükelay - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik, Polat ParlakHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 3, Şafak Edge, Hamilton 14, Hayes 29, Filipovity 3, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 5, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2Galatasaray Nef: Canaan 7,...

AFYON (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik, Polat Parlak

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 3, Şafak Edge, Hamilton 14, Hayes 29, Filipovity 3, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 5, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2

Galatasaray Nef: Canaan 7, Trımble 15, Blackshear Jr 13, Kravısh 10, Hüseyin Göksenin Köksal 3, Ndour 11, Rıdvan Öncel 8, Eray Aydoğan 3, Canberk Kuş 12, Okben Ulubay 8, Ege Tan Yıldızoğlu 5

1. Periyot: 16-22

Devre: 25-41

3. Periyot: 46-62

ING Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 61 - 95 yendi.

AA / Canan Tükelay - Spor

Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Afyon, Nef, Spor, Haberler

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