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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Sergen Sezgin - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk BayraktarTOFAŞ: Ennis 14, Cruz 20, Simmons 10, Cook 10, Zukauskas 8, Emre Tanışan 2, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 10Fenerbahçe Beko: Henry 16, Pierre 14, Vesely 9, Şehmus Hazer 15, Booker, Metecan Birsen...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Ennis 14, Cruz 20, Simmons 10, Cook 10, Zukauskas 8, Emre Tanışan 2, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 10

Fenerbahçe Beko: Henry 16, Pierre 14, Vesely 9, Şehmus Hazer 15, Booker, Metecan Birsen 5, Guduric 20, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 26-21

Devre: 43-45

3. Periyot: 63-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya Şehmus Hazer ve Pierre'nin üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya TOFAŞ, Cruz ve Cook'un üçlükleriyle karşılık verirken, 2. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Cruz, Ennis ve Zukauskas gibi kısa oyuncularıyla set hücumlarını iyi çeviren TOFAŞ, bu çeyrekte rakibinden daha iyi oynadı. İlk periyot ev sahibi ekibin 26-21 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe daha tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ile Guduric'in sayılarıyla hücumda etkili olup, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 30-32. TOFAŞ, Cook ve Cruz'un skorla sonuçlanan hücumlarıyla 8-0'lık seri yakalayıp 17. dakikada rakibinin direncini kırsa da (38-32) sarı-lacivertliler Şehmus Hazer ve Guduric'le ev sahibi ekibe karşılık verdi. Soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 45-43 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, hücumda da Ennis ve Simmons ile sayılar bularak 24. dakikada öne geçti: 51-49. Ev sahibi ekipte, kısa oyuncuların skor katkısına pota altında da Muhsin Yaşar destek olunca final periyotuna TOFAŞ, 63-56 avantajlı skorla girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Guduric, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle çeyreğe hızlı başlayıp, 33. dakikada tabeladaki durumu lehine (63-65) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında Guduric ve Pierre ile 3 sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 5 sayılık fark yakaladı: 75-80. TOFAŞ, Zukauskas ile 3 sayılık isabet bularak bitime 46 saniye kala farkı 2'ye (78-80) indirse de kalan süreyi daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko salondan 82-78 galip ayrılmayı bildi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor

Basketbol Süper Ligi, Ziya Özorhon, Bora Füzesi, Berk Uğurlu, Spor, Haberler

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