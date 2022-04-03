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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Emre Doğan - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Tolga EdisBüyükçekmece Basketbol: Crawford 11, Enes Berkay Taşkıran 27, Bruinsma 17, Miller 13, Herun 17, Kadir Bayram 3, Clyburn 4, Mehmet Fırat AlemdaroğluSemt77 Yalovaspor: Gallinat 22, İsmail Kerem Gülmez 2, Brown 14, Lee 8,...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Tolga Edis

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 11, Enes Berkay Taşkıran 27, Bruinsma 17, Miller 13, Herun 17, Kadir Bayram 3, Clyburn 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Semt77 Yalovaspor : Gallinat 22, İsmail Kerem Gülmez 2, Brown 14, Lee 8, Rupnik 21, Starks 13, Muhammed Doğan Şenli 6, Oğulcan Baykan, İlkan Karaman, Efe Ergi Tırpancı 4

1. Periyot: 29-17

Devre: 52-38

3. Periyot: 73-60

Beş faulle çıkanlar: 32.50 Efe Ergi Tırpancı, 36.37 Lee (Semt77 Yalovaspor )

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 92-90 mağlup etti.

AA / Emre Doğan - Spor

Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Yalovaspor, basketbol, Spor, Haberler

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