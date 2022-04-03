ING Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ziya ÖzorhonGalatasaray Nef: Dee Bost 14, Trimble 26, Göksenin Köksal 8, Blakcshear 6, Kravish 14, Sadık Emir Kabaca 5, Canaan 3, Canberk Kuş, Okben Ulubay 6, Ege Arar, Rıdvan Öncel 2Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Yunus Sonsırma 2,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Galatasaray Nef : Dee Bost 14, Trimble 26, Göksenin Köksal 8, Blakcshear 6, Kravish 14, Sadık Emir Kabaca 5, Canaan 3, Canberk Kuş, Okben Ulubay 6, Ege Arar, Rıdvan Öncel 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Yunus Sonsırma 2, Colson 29, Tyus 14, M'baye 9, Roll 9, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 47-40

3. Periyot: 67-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka'yı 84-78 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pınar Karşıyaka Tyus ve Taylor ile etkili olurken, rakibine Dee Bost ve Kravish ile karşılık veren Galatasaray Nef ilk periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta pota altında Sadık Emir Kabaca, dış atışlarda da Trimble ile etkili olan Galatasaray Nef, 18. dakika tamamlanırken skoru 42-31 yaptı. Konuk ekip Colson ve M'baye ile skoru dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılılar soyunma odasına da 47-40 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı. Daha sonra Roll ve Colson'un öncülüğünde 11-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 1 sayıya (55-54) indirdi. Trimble ile dış atışlardan bulduğu basketle toparlanan Galatasaray Nef, son çeyreğe de 67-57 önde girdi.

Müsabakada son periyot Trimble ile Colson'un karşılıklı üç sayılık basketlerine sahne olurken, Galatasaray Nef son iki dakikaya 83-78 önde girdi. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, salondan 84-78 galip ayrıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Mehmet Serdar, Okben Ulubay, Mehmet Şahin, Nef, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title