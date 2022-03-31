ING Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

2 Nisan Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

3 Nisan Pazar:

15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

AA / Hilmi Sever - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title