ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

2 Nisan Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

3 Nisan Pazar:

15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)