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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat BükerPınar Karşıyaka: Taylor 5, Yunus Sonsırma, Colson 13, M'Baye 24, Tyus 5, Berkan Durmaz 13, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 3, Roll 9Fenerbahçe Beko: Henry 11, Melih Mahmutoğlu 29, Pierre 9, Polonara 9, Floyd...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka : Taylor 5, Yunus Sonsırma, Colson 13, M'Baye 24, Tyus 5, Berkan Durmaz 13, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 3, Roll 9

Fenerbahçe Beko: Henry 11, Melih Mahmutoğlu 29, Pierre 9, Polonara 9, Floyd 3, Barthel 4, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 1, İsmet Akpınar 3

1. periyot: 14-25

Devre: 34-38

3. periyot: 51-51

ING Basketbol Süper Ligi 25. hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 74-72 yendi.

Ligde bir maçı eksik Pınar Karşıyaka 16. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 5. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketlerle 12 sayı bulduğu süreçte periyodun bitimine 4 dakika kala aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 17-7. Kalan bölümde Henry ve Metecan Birsen'le aradaki farkı 14 sayıya yükselten (25-11) konuk ekip, periyodu 25-14 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 19 sayı bulduğu ve rakibine sadece 3 sayı izni verdiği bölümde bitime 2 dakika kala 33-28 üstünlük kurdu. Son dakikaya 33-32 önde giren rakibi karşısında Melih Mahmutoğlu ile 2 tane 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 38-34 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya yükselten (41-34) konuk ekibe Colson, M'Baye ve Tyus'un basketleriyle 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 24. dakikada beraberliği yakaladı: 41-41. Son 2 dakikasına 49-48 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle girilen periyot 51-51 eşitlikle tamamlandı.

Son periyotta 32. dakikada Polonara'nın 3 sayılık basketiyle 57-56 üstünlük kuran rakibi karşısında Taylor, Colson ve Berkan Durmaz'la 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip son 35. dakikayı 7 sayı farkla 64-57 üstün geçti. Son dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 67-63 üstün girdiği müsabakada Fenerbahçe Beko bitime 6 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 72-71 öne geçti. Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin son hücumda bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 74-72 galip ayrıldı.

Müsabakanın 3. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Melih Mahmutoğlu, Berkan Durmaz, Karşıyaka, Spor, Haberler

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