Galatasaray Nef: 62-74 - Haberler

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Galatasaray Nef: 62-74

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Nef: 62-74

SALON: AkatlarHAKEMLER: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Burak YılmazBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi, Egehan Arna 20, Hollis-Jefferson 18, Lawson 9, Furkan Haltalı 2, Whitehead 9, Ercan Osmani 2, Reaves 2, Mehmet YağmurGALATASARAY NEF: Bost 15, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 8, Blackshear 8, Kravish...

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi, Egehan Arna 20, Hollis-Jefferson 18, Lawson 9, Furkan Haltalı 2, Whitehead 9, Ercan Osmani 2, Reaves 2, Mehmet Yağmur

GALATASARAY NEF: Bost 15, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 8, Blackshear 8, Kravish 2, Trimble 28, Sadık Emir Kabaca 2, Canberk Kuş 11, Okben Ulubay, Ege Arar, Pusica

1'İNCİ PERİYOT: 17-14

İLK YARI: 38-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-50

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 74-62 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Melo Trimble kaydettiği 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte Egehan Arna 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Beşiktaş Icrypex - Galatasaray Nef derbisinde, tribünde taşkınlık çıkaran bazı siyah-beyazlı taraftarlar salonun dışına alındı.


Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Galatasaray Nef: 62-74

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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