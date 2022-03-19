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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Süha Gür - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım ÇetinFenerbahçe Beko: de Colo 24, Şehmus Hazer 18, Metecan Birsen, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet AkpınarBeşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 23, Jefferson 23, Kerem Kuthan Konan...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: de Colo 24, Şehmus Hazer 18, Metecan Birsen, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 23, Jefferson 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Yağız Aksu, Whitehead, Egehan Arna 2

1. Periyot: 19-19

Devre: 51-34

3. Periyot: 69-57

Beş faulle çıkan: 39.50 Jefferson (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'i 90-81 yendi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, ligdeki 20. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Icrypex ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko 14-10 üstün tamamladı. Beşiktaş Icrypex, ilk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Kenan Sipahi'nin pota altı sayısıyla maçta ilk kez öne geçti. İlk periyot, 19-19 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı zorlayarak sayılar üretti. Siyah-beyazlılarda Jefferson'ın etkili oyununa de Colo ile cevap veren Fenerbahçe Beko, 18. dakikada Şehmus Hazer'in üç sayılık atışıyla farkı çift hanelere çıkardı: 42-32. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 17 sayı farkla (51-34) üstün gitti.

Müsabakanın 3. çeyreğinde üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko karşısında hızlı hücumlarla sayılar üreten Beşiktaş Icrypex, 27. dakikada farkı tek hanelere çekti: 59-50. Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlarıyla rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, son periyoda 69-57 üstün girdi.

Son periyot karşılıklı basketlerle geçerken rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 90-81 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da de Colo 24 sayıyla en skorer isim olurken, Şehmus Hazer 18 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Beşiktaş Icrypex'te ise Kenan Sipahi ve Jefferson 23'er sayı kaydetti.

AA / Süha Gür - Spor

Basketbol Süper Ligi, Melih Mahmutoğlu, Kenan Sipahi, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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