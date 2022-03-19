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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Duhan KöyiçiTürk Telekom: Perez 2, Clemmons 12, Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik 17, Johnson 2, Berk Demir 3, Ellis 2, Dorukhan Engindeniz, Terrel 2, Can Uğur Öğüt 22Gaziantep Basketbol: Peterson 8, Gulley 13, Doyle 25, Luther 4, İsmail Cem Ulusoy...

Salon: Ankara

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Türk Telekom: Perez 2, Clemmons 12, Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik 17, Johnson 2, Berk Demir 3, Ellis 2, Dorukhan Engindeniz, Terrel 2, Can Uğur Öğüt 22

Gaziantep Basketbol: Peterson 8, Gulley 13, Doyle 25, Luther 4, İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Aydın Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Harun Apaydın 2, Kaba 7

1. Periyot: 13-18

Devre: 28-37

3. Periyot: 44-53

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Türk Telekom'u 66-65 yendi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Can Uğur Öğüt, İsmail Cem, Ali Şakacı, basketbol, Spor, Haberler

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