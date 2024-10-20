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İnfo Yatırım Karşıyaka, Kadınlar 1. Ligi'nde 3'te 3 ile Zirvede

İnfo Yatırım Karşıyaka, Kadınlar 1. Ligi'nde 3'te 3 ile Zirvede
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İnfo Yatırım Karşıyaka, Kadınlar 1. Ligi A Grubu'na 3'te 3 yaparak başladı. Takım, Bodrumspor, Bozüyük ve Vakıfbank'ı set kaybetmeden yendi. Taraftarlarıyla galibiyeti kutlarken, Şevval Acıbal'ın sakatlığı hakkında bilgi verildi.

VOLEYBOLDA bu sezon 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretine son vermek hedefiyle iddialı bir kadro oluşturan İnfo Yatırım Karşıyaka, Kadınlar 1'inci Ligi A Grubu'na 3'te 3'le zirvede başladı. Ligde ilk iki maçta Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Bozüyük Belediyesi Eğitimspor'u 3-0 yendikten sonra dün evinde Vakıfbank'ı da aynı skorla geçen Kaf-Kaf, çıktığı 3 maçı da set kayıpsız kazandı. Yeşil-kırmızılılar maç sonrası galibiyeti Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı. Karşıyaka'da Vakıfbank maçının ilk setinde talihsiz bir sakatlık geçirip oyuna devam edemeyen Şevval Acıbal'ın durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Bodrum Yaşam Spor

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