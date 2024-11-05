İnfo Yatırım Karşıyaka'da Şevval Acıbal Ameliyat Oldu

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren İnfo Yatırım Karşıyaka'da sakatlık yaşayan Şevval Acıbal ameliyat oldu. VakıfBank karşılaşmasında dizinden sakatlanan 19 yaşındaki smaçör bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Şevval Acıbal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, operasyonun her anında sporcumuzun yanında olan Dr. Ahmet Cemil Turan'a ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yeşil-kırmızılı ekipte aynı sakatlığı yaşayan kaptan Simay da ameliyat olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor