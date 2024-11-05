Üye Girişi
Haberler

İnfo Yatırım Karşıyaka'da Şevval Acıbal Ameliyat Oldu

İnfo Yatırım Karşıyaka'da Şevval Acıbal Ameliyat Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden İnfo Yatırım Karşıyaka'nın smaçörü Şevval Acıbal, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Kulüp, sporcunun sağlık durumu için geçmiş olsun dileklerini iletti.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren İnfo Yatırım Karşıyaka'da sakatlık yaşayan Şevval Acıbal ameliyat oldu. VakıfBank karşılaşmasında dizinden sakatlanan 19 yaşındaki smaçör bıçak altına yattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Şevval Acıbal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, operasyonun her anında sporcumuzun yanında olan Dr. Ahmet Cemil Turan'a ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yeşil-kırmızılı ekipte aynı sakatlığı yaşayan kaptan Simay da ameliyat olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki

Bahçeli'nin çağrısını yinelemesi Ayyüce Türkeş'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF ISLAMA KÖFTE TARİFİ | Islama köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF MUMBAR DOLMASI TARİFİ | Mumbar dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ HİSSELERİ DÜŞTÜ MÜ? Tüpraş hisseleri işleme kapatıldı mı? MASTERCHEF ETLİ EKMEK TARİFİ | Etli ekmek nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF LOR DOLMASI TARİFİ | Lor dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı başvurusu ne zaman? ÖSYM başvuru ekranı! MASTERCHEF LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ | Lebeniye Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.