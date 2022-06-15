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İnegölspor U15 Türkiye şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İnegölspor U15 Türkiye şampiyonu

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

Bursa temsilcisi 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan kopmayarak skoru 2-2 yaptı. Müsabaka beraberlikle sona ererek penaltılara gitti.

İnegölspor penaltılarda 5-4 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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