İnegölspor U15 Türkiye şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.
TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'um U15 takımı Türkiye finallerinde, Esenler Erokspor'u penaltılarda yenerek şampiyon oldu.
Bursa temsilcisi 2-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan kopmayarak skoru 2-2 yaptı. Müsabaka beraberlikle sona ererek penaltılara gitti.
İnegölspor penaltılarda 5-4 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. - BURSA
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