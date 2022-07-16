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İnegölspor tesislerinde geri sayım

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İnegölspor tesislerinde geri sayım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e kazandırılan, bünyesinde sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu spor tesislerinde çalışmalar hızlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e kazandırılan, bünyesinde sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu spor tesislerinde çalışmalar hızlandı.

Bursa'nın sporda da öncü şehir olması için amatör ve profesyonel takımlara desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor'a da toplam 38 dönüm alanda 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ve sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir tesis kazandırıyor. Proje alanında; bodrum, zemin+2 kattan oluşan sosyal tesis binası, zemin+1 kattan oluşan altyapı sporcu binası ve zemin kattan ibaret soyunma binası inşa ediliyor. Tesislerde, 476 metrekare inşaat alanlı 600 kişi kapasiteli üstü kapalı tribün de yer alacak. 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ise yine proje dahilinde olacak. Toplam 35 araç kapasiteli otoparkın da bulunacağı tesislerde sporcu kamp eğitim merkezi binası tamamlandı. Çevre tel imalatları tamamlanan sahalarda çimlendirme çalışmaları da yapılırken, çimlerin bakımı devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen altyapı takımının kullanacağı B Blok'taki ince işçilik ve tesisat çalışmaları da hızla devam ediyor. Tesislerin yeni sezonda tam anlamıyla kullanıma açılması hedefleniyor.

Spora tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akhisar Mahallesi'nde inşa edilen tesislerin, 'Yeni İnegöl' diye tabir edilen bölgeye ayrı bir hareket getireceğini vurguladı. Başkan Aktaş, "Spor tesisi bölgeyi çekim merkezi haline getirecek. Şehir merkezindeki tesisler ise İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde halkın kullanımına sunulacak. Çalışmaların şehre ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İnegölspor İnegöl Bursa Spor Haberler

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