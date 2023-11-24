İnegöl'de Uyuşturucu Sevkiyatında Kullanılan Otomobil Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı öne sürülen otomobili durdurmak istedi. Otomobili terk eden 2 kişi yakalanırken bir kişi ise aranıyor.

BURSA'nın İnegöl ilesinde polis, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı öne sürülen otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihbarına uymayıp kaçan otomobili terk eden 2 kişi yakalanırken bir kişi ise aranıyor.Yapılan bir ihbarı değerlendiren İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan ilçe merkezine gelmekte olan ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı öne sürülen

34 FG 6977 plakalı kiralık aracı durdurmak istedi. Polisin, 'Dur ihbarına uymayıp kaçan otomobil, bir alış veriş merkezinin önünde terk edilmiş olarak bulundu. Çevrede araştırma yapan ekipler, kaçan şüphelilerden İzzet K.(40) ve Binali E.'yi (46) yakaladı. Ekipler, kayıplara karışan bir kişiyi ise arıyor.Polis, şüphelileri gözaltına alırken aracı ise arama yapmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekti. (DHA)