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İnegöl'de Tehlikeli Motosiklet Yarışı Kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yarışı kameraya saniye saniye yansıdı. İki genç sürücü, motosikletlerinin üzerine yatarak hızla yarış yapmaya başladılar. Seyir halindeki araçları makas atarak geçen gençlerin tehlikeli yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gençlerin tehlikeli yarışı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. 2 genç sürücü, motosikletlerinin üzerine yatarak hızla yarış yapmaya başladılar. Seyir halindeki araçları makas atarak geçen gençlerin tehlikeli yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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