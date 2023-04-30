İnegöl'de futbol maçında kavga: 2 kişi yaralandı

Bursa'da İnegöl Orhaniyespor ile Cerrahspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada biri bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

2'nci Amatör Lig 2'nci Grup'ta İnegöl Orhaniyespor sahasında oynanan Cerrahspor ile Bursa Eriklispor maçında iki takımın taraftarları arasında çıkan kavgada, biri bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

2'nci Amatör Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Cerrahspor bu hafta Bursa Eriklispor'u konuk etti. Orhaniyespor sahasında oynanan maçta ilk yarının bitimine yakın iki takım taraftarı arasında kavga çıktı. Birbirine giren taraftarlardan Taner S. (26) bıçakla yaralanırken, 1 taraftar da başına gelen taş nedeniyle yaralandı. Bıçakla yaralanan taraftar özel araçla, taşla kafasından yaralanan taraftar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kavga nedeniyle stada çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, güçlükle ayırdığı kavga ile ilgili soruşturma başlattı.