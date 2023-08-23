İnegöl Belediye Spor Oryantiring Takımından 5 sporcu, milli takıma davet edildi.

İnegöl Belediye Spor Oryantiring Takımı, 2022-23 sezonunu Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gösterdiği başarıyla turuncu lacivertli takımın sporcuları da performanslarıyla beğeni toplayıp milli takıma davet edildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring takımından 4 sporcu, daha önce farklı organizasyonlarda milli takımda çeşitli müsabakalarda yer aldı. Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında İnegöl Belediyespor sporcusu Aleyna Minden, Azra Coşkun ve Gürhan Horasanlı ülkemizi temsil ederek önemli başarılara imza attı. Romanya'da yapılan Dünya Şampiyonasında ise yine turuncu lacivertli takımın sporcularından Sudenaz Külah Türkiye'yi temsil etti. Son olarak Bosna Hersek'te yapılacak olan Güneydoğu Avrupa Şampiyonası için de İnegöl Belediye Spor Kulübünden bu 5 sporcu milli takıma davet edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, sezon boyunca zorlu müsabakalarda güçlü rakiplerle mücadele ederek şampiyonluğa ulaşan ve bu başarıyı milli formayla taçlandıran sporcular ile antrenör Tarık Şeker'i tebrik etti. Başkan Taban, Bosna Hersek'te yapılacak Güneydoğu Avrupa Şampiyonası'ndan da sporcuların derecelerle döneceklerinden emin olduklarını ifade etti. - BURSA