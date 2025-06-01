Indiana Pacers NBA Finaline Yükseldi

Indiana Pacers NBA Finaline Yükseldi
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Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenerek seriyi 4-2 kazanan Indiana Pacers, NBA finaline yükseldi. Serinin MVP'si Pascal Siakam, 31 sayıyla öne çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks'i 125-108 yenen Indiana Pacers, seriyi 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi

Gainbridge Fieldhouse'ta Knicks'i ağırlayan Pacers, Doğu Konferansı finali MVP'si seçilen Pascal Siakam'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Knicks'te OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle oynarken Karl-Anthony Towns ise 22 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'de sadece bir kez final görerek (2000) Shaquille O'Neal ve Kobe Bryantlı Lakers'a kaybeden Pacers, 6 Haziran Cuma günü Paycom Center'da Oklahoma City Thunder ile ilk final karşılaşmasına çıkacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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