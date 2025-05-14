Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu şarta bağlı
Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Indiana Pacers Konferans Finaline Yükseldi

Indiana Pacers Konferans Finaline Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve konferans finaline çıktı. Pacers'ta Tyrese Haliburton 31 sayı kaydederken, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 35 sayı ile mücadele etti. Batı Konferansı'nda ise Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı 112-105 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve konferans finaline çıktı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Pacers, deplasmanda Cavaliers'ı 9 sayı farkla yenerek Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Konuk ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 31 sayı, Pascal Siakam 21 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'in 35 sayı, Evan Mobley'in 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Thunder seride 3-2 öne geçti

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 112-105 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-2 öne geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 44 sayı ve 15 ribaunt ile "doube-double" yaptığı performans, galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında baba tutuklandı! Şok ilişki detayı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı

Bakan talimatı verdi, meydanlarda tek tek kontrol başladı
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Büyük final şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.