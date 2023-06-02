İncirliova Spor Lisesi Okullar Arası Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Oldu

Aydın'da düzenlenen futbol müsabakaları renkli görüntülere sahne olurken, gerçekleştirilen final müsabakasında kupanın sahibi İncirliova Spor Lisesi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla ülke genelinde çeşitli branşlarda düzenlenen okullar arası turnuvalar Aydın'da da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde Okullar Arası Genç B Erkek Futbol müsabakaları, Efeler ilçesinde gerçekleştirildi. Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar'da düzenlenen müsabakalara il genelinden birçok öğrenci katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, final müsabakalarında İncirliova Spor Lisesi ile Didim Anadolu Lisesi karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakanın sonunda kupanın sahibi İncirliova Spor Lisesi oldu. - AYDIN

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023