İncirliova Spor Lisesi Hentbol Takımı Türkiye Finalleri'ne Katılacak

İncirliova Spor Lisesi Hentbol Takımı 10-14 Şubat 2025 tarihlerinde Giresun'da yapılacak olan Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

İncirliova Spor Lisesi Hentbol Takımı Isparta'da düzenlenen müsabakalarda, 130 sporcunun mücadele ettiği ve 8 takımın yer aldığı turnuvada rakiplerine karşı gösterdikleri üstün performansla adlarını Türkiye finaline yazdırmayı başardı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızın, antrenörlerinin rehberliğinde gösterdiği azim ve kararlılık bizleri gururlandırmıştır. Kendilerini tebrik ediyor, bu başarıyı Aydın'ımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. 10-14 Şubat tarihleri arasında Giresun'da yapılacak Türkiye Finalleri'nde sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN