İncesu Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 280 Öğrenci Eğitim Aldı

İncesu Belediyesi İmar AŞ tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okullarında 280 öğrenci eğitim aldı.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri, spora yönelmeleri ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla uzman antrenörler eşliğinde futbol, yüzme ve savunma sporları branşlarında kurslar verildi.

Yaz spor okullarına katılan 280 öğrenci, hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan antrenmanlarla keyifli vakit geçirirken hem de disiplin, özgüven ve takım ruhu gibi değerleri de öğrenme fırsatı buldu.

Futbol kurslarında temel teknikler ile oyun kuralları, yüzme eğitimlerinde güvenli su sporları bilgisi ve savunma sporlarında ise öğrenciler sporun inceliklerini öğrendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa İlmek, amaçlarının sağlıklı, öz güvenli ve başarılı nesiller yetiştirmek olduğunu belirterek, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.