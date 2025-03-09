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İmren Alaçatıspor, Gümüldürspor'a 1-0 Mağlup Oldu

İmren Alaçatıspor, Gümüldürspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 20. haftasında İmren Alaçatıspor, Gümüldürspor'a 1-0 yenilerek 36 puanda kaldı.

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 20. haftasında İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Gümüldürspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Gümüldürspor'a galibiyet getiren gol 60. dakikada Yusuf Güner'in ayağından geldi. Bu sonuçla Alaçatıspor, 36 puanda kaldı ve 4. sıradaki yerini korudu.

İmren Alaçatıspor, ligin 21. hatasında 16 Mart Pazar günü saat 14.00'te, Karabağlar YFK ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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