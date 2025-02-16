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İmren Alaçatıspor, Gaziemirspor ile 1-1 Berabere Kaldı

İmren Alaçatıspor, Gaziemirspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta 18. hafta mücadelesinde İmren Alaçatıspor, grup lideri Gaziemirspor ile 1-1 berabere kaldı. Gaziemirspor'un golüne İmren Alaçatıspor cevap vererek puan almayı başardı.

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 18. haftasında İmren Alaçatıspor, sahasında grup lideri Gaziemirspor ile 1-1 berabere kaldı.

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 18. haftasında İmren Alaçatıspor, lig lideri Gaziemirspor'u konuk etti. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında da play-off maçlarına kalma mücadelesini sürdüren İmren Alaçatıspor, Gaziemirspor maçında puan kazanmaya çalıştı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarının 51. dakikasında Gaziemirspor oyuncusu Kadir Otçeken attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İmren Alaçatıspor, yediği golün ardından 74. dakikada Soner Sarıçiçek'in attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

İmren Alaçatıspor, aldığı 1 puanla, lig sıralamasında 33 puanla 4. sırada yer aldı.

İmren Alaçatıspor, ligin 19. haftasında 2 Mart Pazar günü saat 14.00'te deplasmanda Yeşilyurtspor ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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