İmren Alaçatıspor, Eski İzmir Gençlik'i 5-0 Mağlup Etti

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup 13. hafta maçında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Eski İzmir Gençlik takımını 5-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyetle 23 puana ulaşan İmren Alaçatıspor 4. sıraya yükselirken, Eski İzmir Gençlik ise 7 puanda kaldı.

Karşılaşmaya golle başlayan İmren Alaçatıspor 4. dakikada Soner Sarıçiçek'in golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra sahneye çıkan Mehmet Berkay Çakıcı skoru 2-0'a getirdi. Skor olarak rahatlayan İmren Alaçatıspor, 18. dakikada Erdi Önal'ın kaydettiği golle 3-0 öne geçti. Müsabakanın 40. dakikasında penaltı kazanan İmmren Alaçatıspor'da topun başına geçen Mehmet Berkay Çakıcı, atışı golle değerlendiremedi. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Malik Sercan Gök devrenin skorunu 4-0 yapan golü kaydetti.

İkinci yarıda rahat futbol sergileyen İmren Alaçatıspor, 52. dakikada Yılmaz Aslandağ'ın golü ile sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. - İZMİR