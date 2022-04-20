İmamoğlulu öğrenciler kano ve kürekle tanıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmamoğlulu öğrenciler kano ve kürekle tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
İmamoğlulu öğrenciler kano ve kürekle tanıştı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ortaokul düzeyindeki 14 öğrenciye, kürek ve kano sporu ile ilgili eğitim verildi.

İMAMOĞLU, ADANA (İHA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ortaokul düzeyindeki 14 öğrenciye, kürek ve kano sporu ile ilgili eğitim verildi.

İmamoğlu Kaymakamlığı, Yeşilay Adana Temsilciliği ve Adana Kürek ve Kano Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen eğitim 5 gün sürdü.

Kürek ve kano sporuyla tanışan öğrenciler, eğitim süresince hem eğlendiler hem de spor yapmanın keyfini yaşadılar.

Eğitim sonunda, Adana Kürek ve Kano Spor Kulübünde öğrenciler için madalya töreni düzenlendi.

Törene İmamoğlu Kaymakamı Mehmet Aksu, İmamoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Saldamlı, Yeşilay Adana İl Temsilcisi Zuhal Aslan'da katıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İmamoğlu, Kürek, Adana, Kano, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title