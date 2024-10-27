Üye Girişi
Haberler

İmam Hatipliler Spor Kulübü Ligde 5'te 5 Yaptı

İmam Hatipliler Spor Kulübü Ligde 5'te 5 Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda İmam Hatipliler Spor Kulübü, 5. haftada Alaybeyspor'u yenerek 5'te 5 yaparak liderliğini pekiştirdi. Ligin 6. haftasında lider ve 2. sıradaki Manisa Başakşehirspor karşılaşacak.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda şampiyonluğun en güçlü adayı İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 5. haftasından da galibiyetle ayrılarak 5'te 5 yapıp puanını 15 çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı.

Murat Emgener'in başkanlığında Teknik Direktör Sadık Çalış tarafından çalıştırılan İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 5. haftasında Alaybeyspor'u 2-1 yenerek 5 maçta 5 galibiyete ulaştı ve puanını 15'e yükseltti. Ligde Manisa Başakşehirspor 10 puanla 2., Paşaköy FK ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligin 6. haftasında ise lider İmam Hatipliler Spor Kulübü ile 2. sıradaki Manisa Başakşehirspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede her iki takımda sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını ortaya koyacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler manisa Futbol Yaşam Spor

DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

 İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı 'iptal' kararından vazgeçti

Terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kim elendi? (27 Ekim) S SPORT CANLI İZLE | INTER- JUVENTUS maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport izle! Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti! Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler! SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları! Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.