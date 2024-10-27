İmam Hatipliler Spor Kulübü Ligde 5'te 5 Yaptı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda şampiyonluğun en güçlü adayı İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 5. haftasından da galibiyetle ayrılarak 5'te 5 yapıp puanını 15 çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı.

Murat Emgener'in başkanlığında Teknik Direktör Sadık Çalış tarafından çalıştırılan İmam Hatipliler Spor Kulübü ligin 5. haftasında Alaybeyspor'u 2-1 yenerek 5 maçta 5 galibiyete ulaştı ve puanını 15'e yükseltti. Ligde Manisa Başakşehirspor 10 puanla 2., Paşaköy FK ise 9 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligin 6. haftasında ise lider İmam Hatipliler Spor Kulübü ile 2. sıradaki Manisa Başakşehirspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede her iki takımda sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını ortaya koyacak. - MANİSA