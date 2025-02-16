İmam Hatipliler Gençlikspor Kulübü, 10. Yılında Şampiyonluk Elde Etti

Manisalı İmam-Hatip Murat Emgener tarafından 2014 yılında kurulan İmam Hatipliler Gençlikspor Kulübü 10. yılında Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda şampiyon olarak Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Manisa'da gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, sanal alemden uzak tutarak hem manen hem de madden desteklemek için Manisa Ulu Camii İmamı Murat Emgener ve imamların öncülüğünde 2014 yılında kurulan Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor Kulübü 10 yıldır mücadele ettiği Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 9 puan farkla lig bitmeden geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasında Manisa 8 Eylül Sahasında karşılaşacağı Hamzabeylispor'un maça çıkmaması üzerine takımın şampiyonluk kupası Manisa Futbol İl Temsilcisi Levent Kepenekli tarafından kulüp Başkanı Murat Emgener ve Teknik Direktör Sadık Çalış ile futbolculara takdim edildi. Şampiyonluk kupasıyla büyük bir sevinç yaşayan futbolcular, teknik ve idari kadro sahayı 'En büyük İmam Hatipliler Gençlikspor' tezahüratlarıyla inletti.

"Önceliğimiz gençlerimiz"

Önceliklerinin gençler olduğunu kaydeden İmam Hatipliler Gençlikspor Kulübü Başkanı Murat Emgener, "Önceliğimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, sanal alemden uzak tutmak, madden manen onların yanında olmak." dedi.

Geçtiğimiz sezonu ikinci tamamlamalarının ardından 2024-2025 Sezonuna şampiyonluk hedefi ile başladıklarını kaydeden Emgener, "Rabbime şükürler olsun daha ligler bitmeden şampiyon olduk. İmam Hatipliler camiasını futbol sahalarında temsil etmenin onurunu şampiyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan futbolcu kardeşlerimi, hocamı canı gönülden kutluyor tebrik ediyorum. Bize destek olanlara da çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA