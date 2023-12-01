İmam Hatip Spor Oyunları İstanbul'da Başlıyor

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin birlik ve beraberlik ruhu ile yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunları'nın 14'üncüsü yarın İstanbul'da başlayacak. Oyunlarda 10 branşta gerçekleştirilecek müsabakalara İstanbul'daki 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katılacak.

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin birlik ve beraberlik ruhu ile yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunları'nın 14'üncüsü yarın İstanbul'da başlayacak.

Üsküdar Belediyesi Çamlıca Spor Okulu Tesisleri'nde yarın düzenlenecek törenle başlayacak oyunların ilk gününde tekvando müsabakaları yapılacak. Diğer branşlardaki karşılaşmalarla devam edecek organizasyon, 2 Mayıs 2024'teki ayak tenisi maçlarıyla sona erecek.

Oyunlarda 10 branşta gerçekleştirilecek müsabakalara İstanbul'daki 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katılacak.

Mayıs ayı sonunda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenecek ödül töreni ile sporculara madalya ve kupaları takdim edilecek. Başarılı olan yarışmacılara toplam 500 bin lira değerinde hediye çeki dağıtılacak.