Vanspor, Batuhan İşçiler'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Batuhan İşçiler ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferin takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, savunma oyuncusu Batuhan İşçiler'i transfer etti.

Kulüptan yapılan açıklamada, sol bek ve sol stoper mevkilerinde görev yapan 30 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimizin kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Batuhan İşçiler'e kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

