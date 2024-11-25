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İlyas Karadağ, Sofya'da Altın Madalyaları Topladı

İlyas Karadağ, Sofya'da Altın Madalyaları Topladı
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Milli sporcu İlyas Karadağ, Sofya'da düzenlenen Sofia Open Yarışması'nda 5 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. 1500 metre, 500 metre ve 1000 metre yarışlarını birincilikle tamamlayan Karadağ, bayrak yarışlarında da başarılı oldu.

23-24 Kasım 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan İSU takviminde ve bulunan Short Track Danubia Serisinin 2. Yarışı olan 'Sofia Open Yarışması'nda Milli sürat patenci ve TOHM sporcumuz İlyas Karadağ Junior C kategorisinde fırtına gibi esti.

Adeta buz pistini eriten Ay-yıldızı sporcu, 1500 metrede 1. olanak altın madalya kazandı. 500 metrede de 1'nciliği rakiplerine kaptırmayan Erzurumlu sporcu altın madalya elde etti. 1000 metre mesafede de buzda fırtına gibi esen milli sürat patenci İlyas Karadağ, 1. Olarak altın madalyayı boynuna taktı. CD boys bayrak yarışında birincilik kürsüsüne çıkan Karadağ, yine sarı madalyanın sahibi oldu. Gender Mix bayrak yarışında da Dadaş sporcu kürsünün en üst basamağında yer alarak altın madalyanın sahibi oldu. ABC bayrak yarışında 2. gümüş madalya elde eden İlyas Karadağ, toplam 5 altın 1 gümüş madalya kazanarak Türk sporseverleri ve short track ailesini sevince boğdu.

TOHM Sporcusu olan İlyas Karadağ, başarısında Antrenörleri Artur Sultangaliyev ve Burak Akar ile Mükerrem Deniz'in rolünün büyük olduğuna işaret ederek, "Antrenörlerime bu başarıya katsı sağladıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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