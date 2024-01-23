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İller arası Veteranlar Hentbol Turnuvası tamamlandı

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Denizli'nin ev sahipliğinde 4 ilden katılan 80 sporcunun mücadele ettiği İller arası Veteranlar Hentbol Turnuvası sona erdi. Sakarya Veteranlar şampiyonluğa ulaşırken, Muğla Veteranlar takımının oyuncusu Gamze Çetiner turnuvanın en skorer ismi oldu.

Denizli'nin ev sahipliğinde 4 ilden katılan 80 sporcunun mücadele ettiği İller arası Veteranlar Hentbol Turnuvası tamamlandı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hentbol Federasyonu İl Temsilciliği'nin organize ettiği İller arası Veteranlar Hentbol Turnuvası, Denizli'nin ev sahipliğinde Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Denizli, Sakarya, İzmir ve Muğla illerinden gelen 4 takımdan 80 sporcunun, şampiyonluk için centilmence mücadele ettiği turnuva üç gün boyunca heyecanlı maçlara sahne oldu. Üç gün boyunca oynanan karşılaşmalar sonunda Sakarya Veteranlar şampiyonluğa ulaşırken, Denizli Veteranlar ikinci, İzmir ekibi Ödemiş Veteranlar üçüncü ve Muğla Veteranlar takımı ise dördüncü oldu.

Oynanan müsabakalarda en fazla gol atan oyuncu olan Muğla Veteranlar takımı sporcusu Gamze Çetiner ise 18 attığı golle turnuvanın en skorer ismi oldu. Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Hentbol İl Temsilcisi İsmail Başka takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Sakarya Muğla Turnuva Spor Güncel Haberler

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