İller Arası Muaythai Şampiyonası Sarıgöl'de Başladı

Muaythai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen İller arası Muaythai Şampiyonası, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başladı. Turnuvaya 5 ilin sporcuları katılıyor.

Muaythai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 5 ilin sporcularının katıldığı İller arası Şampiyona Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başladı.

Muaythai Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Isparta, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir ve Manisa'nın sporcularının katıldığı İller arası Muaythai Şampiyonası Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başladı. İki gün sürecek turnuvaya 290 sporcu ve 60 hakem katılıyor. Turnuvada emeği geçenlere paket takdimi yapılırken pazar günü gerçekleştirilecek karşılaşmalarla turnuva sona erecek. - MANİSA