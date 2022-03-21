İller Arası KYK Voleybol Şampiyonası Muğla'da başladı - Haberler

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İller Arası KYK Voleybol Şampiyonası Muğla'da başladı

AA - Durmuş Genç - Spor
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İller Arası KYK Voleybol Şampiyonası Muğla'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İller Arası KYK Voleybol Şampiyonası müsabakaları Muğla'da başladı.

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İller Arası KYK Voleybol Şampiyonası müsabakaları Muğla'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, şube müdürleri ve takımların antrenörleri katıldı.

Seremoninin ardından Manisa Yurdu ile İzmir Yurdu arasında oynanan karşılaşma ile turnuva aldı.

Şampiyonanın ilk maçında Manisa Yurtları, İzmir Yurtlarını 3-0 mağlup etti. Program cuma günü oynanacak olan final maçı ile son bulacak.

İlman, 8 ilde başlayan turnuvadan çıkan 8 takımın Türkiye şampiyonasına gideceğini söyledi.

AA / Durmuş Genç - Spor

Voleybol Şampiyonası, gençlik, Kredi, Muğla, Spor, Haberler

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