İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Antalya'da başladı - Haberler

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce dördüncüsü düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Antalya'da başladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Türkiye finali, Akdeniz Üniversitesinin spor sahalarında gerçekleştiriliyor. Turnuvaya, 24 ilden 71 kız ve 80 erkek öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, özel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporculara turnuvada başarılar dileyen Gürhan, "Ata sporumuz olan geleneksel Türk okçuluğunu sürdüren gençlerimizi burada ağırlamaktan, kuracakları dostluk ve kardeşlik ortamına vesile olmaktan çok mutluyuz. Umarım bu ata sporumuzu gelecek kuşaklara aktarmak ve sizler için emek veren antrenörlerinizin yoğun emeğini, başarısını büyüterek gelecek kuşaklara teslim etmek sizlere nasip olur." diye konuştu.

Gürhan, geleneksel sporlara ilginin çığ gibi büyüyerek devam etmesini diledi.

Turnuva, yarın sona erecek.