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İlkokulda gerçekleştirilen turnuva sona erdi

İlkokulda gerçekleştirilen turnuva sona erdi

Spor Haberleri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'nda gerçekleştirilen Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalinde 4-A sınıfı şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'nda gerçekleştirilen Sınıflar Arası Futbol Turnuvası Finalinde 4-A sınıfı şampiyon oldu.

İlkokulda tarafından düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası finalinde 4-A sınıfı ile 3C sınıfı arasında oynanan maçta 4-A sınıfı 3-C sınıfını 4-0 yenerek şampiyon oldu.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Demirbaş öncülüğünde düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası final karşılaşmasında 4-A sınıfı ile 3C sınıfı karşı karşıya geldi. Okul bahçesinde oynanan futbol müsabakasında 4-A sınıfı rakibi 3C sınıfını 4-0'lık bir farkla yenerek şampiyon oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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