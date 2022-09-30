- İlker Püren: "İlk 6 hafta zaten özellikle benim için bir geçiş ve adaptasyon dönemi" Sakaryaspor Teknik Direktörü Püren: "Gidişattan son derece memnunum" "Bu süreç bizi başarıya götürecek ben bundan eminim, kimsenin şüphesi olmasın" Spor Toto 1. Lig'in 7.

- İlker Püren: "İlk 6 hafta zaten özellikle benim için bir geçiş ve adaptasyon dönemi"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Püren:

"Gidişattan son derece memnunum"

"Bu süreç bizi başarıya götürecek ben bundan eminim, kimsenin şüphesi olmasın"

SAKARYA - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını sürdüren Sakaryaspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Teknik Direktör İlker Püren, "Gidişattan son derece memnunum. Ligdeki bulunduğumuz tablonun şuanda bir önemi yok. İlk 6 hafta zaten özellikle benim için bir geçiş ve adaptasyon dönemi" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyetle 6. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 18. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'u Cumartesi günü sahasında konuk edecek. Bu çerçevede yerli ve yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil siyahlı takımın teknik adamı İlker Püren, ligde geçen 6 haftayı değerlendirdi. İlk 6 haftayı takımın ve takıma yeni gelen sporcuların adaptasyon süreci olarak değerlendiren Püren, önemli olanın sıralama olmadığını, ligde verilen istikrarın olduğunu aktardı. Şampiyonluk için mücadele ettiklerini aktaran Püren, taraftara da zevkli geçen bir maç sunma hedefinde olduklarını söyledi.

"Gidişattan son derece memnunum"

Ligde geçen ilk 6 hafta hakkında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, "Gidişattan son derece memnunum. Ligdeki bulunduğumuz tablonun şuanda bir önemi yok. İlk 6 hafta zaten özellikle benim için bir geçiş ve adaptasyon dönemi. Yeni gelen oyuncuların takıma kaynaşma süreci. 1 sene önce 2. Lig'de oynamış, bu sene bu ligde oynayan oyuncuların adaptasyon dönemi. O yüzden ilk 6 hafta oynadığımız oyun, ligdeki sıralamamız bunlar ölçü değil. Önemli olan bizim genel anlamda istikrarlı bir tablo ortaya koyma adına gelişimsel bir süreci yansıtıp, yansıtamadığımızı görmek. Bende her geçen hafta bu konuda daha iyi yere geldiğimizi düşünüyorum. Şuan ki süreçten memnunum inşallah bu ve bundan sonraki haftalarda bunu sahaya yansıtıp ligde başarılı olmayı diliyoruz" dedi.

"Kötüyü hiç aklımıza bile getirmiyoruz"

Ligin başında ciddi planlamalar yaptıklarını aktaran Püren, "Kötüyü hiç aklımıza bile getirmiyoruz. Biz bu işe çok ciddi emek veriyoruz. Yönetimimizle birlikte sezon başında çok ciddi planlamalar yaptık, iyi oyuncular transfer ettik. ve bu anlamda hedefe oynayan, her maçı kazanmak için sahaya çıkan bir takım görüntüsündeyiz. Hedefimiz kesinlikle üst sıralarda yer almak ve bununla birlikte iyi oyun da oynamak. Lige sığ bakmıyoruz" diye konuştu.

"Seyircimize zevkli maçlar izlettiğimizi düşünüyoruz"

Ligde yenilgilerden söz eden İlker Püren, "Seyircimize zevkli maçlar izlettiğimizi düşünüyoruz. Tabi zevk göreceli bir kavramdır ama 6 maçtaki bütün istatistiklere baktım ve topun bizde kalma yüzdesi, diğer takımlara oranla yenildiğimiz maçlarda dahil olmak üzere bir hayli fazla. Keçiörengücü maçında ortaya koyduğumuz futbolu bende beğenmedim, ben de zevk almadım ama onun dışındaki bütün maçlardan ben zevk aldım. Bundan sonra daha da gelişen futbolumuzla, zevk veren bir takım olacağız. Burada önemli olan süreci nasıl değerlendirdiğinizdir. Buna bir veya iki hafta olarak bakmamak lazım. Biz genel anlamda iyi yoldayız. Samsun maçında da yenilmemize rağmen üstün bir oyun ortaya koyduk ama basit goller yiyerek mağlup olduk. Futbolda bunlar var, biz önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.

"Bu süreç bizi başarıya götürecek ben bundan eminim"

Takımından memnun olduğunu aktaran Püren, "Aceleci tavırlarımızdan vazgeçip, sabırlı olmayı becerebilirsek bizde başarı ve bir üst ligden, kupalardan söz edebiliriz. Onun için yenilgileri adapte olamamaya bağlamak bence doğru bir yaklaşım değil. Yenilginin birçok sebebi var, biz bunları zaten kendi içimizde değerlendiriyoruz. Kazandığımız maçlardan sonra kimse şunu sormuyor; adapte olduk öyle mi kazandık demiyor. Genelde bardağın boş tarafına bakıyoruz, biraz bardağın dolu tarafına bakmayı öğrenip bu işe biraz daha pozitif açıdan yaklaşmamız gerekiyor her anlamda; camia, şehir, futbolcular anlamında. Bu pollyannacılık veya pozitivizm de değil. Biz pollyannacılık oynamıyoruz ama ben süreçten memnunum, bu süreç bizi başarıya götürecek ben bundan eminim, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Bizim için her zaman itici güç onlar"

Taraftara seslenen İlker Püren, "Taraftarımızın yıllardır beklediği özlem 1. Lig. 10 yıl sonra bu lige çıkılmış, onlar hep kazanmak ve iyi futbol isteyecek. İşin realitesini biz yaşayacağız ama onlar işin eğlence ve coşku kısmını yaşayacaklar. Biz onlardan almamız gerektiğini zaten alıyoruz. Bizim için itici güç onlar her zaman. Onlarla ilgili pek fazla yorumum yok, deplasmanlara geliyorlar ve bunun gibi örnekler maddiyat kısmında ceplerinden feragat ediyorlar. O feragatin da karşılığı da bir gönül işi, biz bu işi parayla yapıyoruz, onlar gönülle yapıyorlar. Onların eleştirileri, coşkuları her haliyle güzeller bu işin olmazsa olmazları. O yüzden bizim onlara söyleyecek değil de gösterecek bir şeylerimizin olması lazım ve bunun için çalışıyoruz" dedi.