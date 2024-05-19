İlkem Yapı Tarsusspor, Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsusspor, 23 yaşındaki pivot Nisa Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 5 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsusspor, son olarak BOTAŞ'ta forma giyen Nisa Yalçın ile anlaştı.

Genç basketbolcunun, sezon öncesi takıma katılacağı öğrenildi.