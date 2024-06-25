İlkem Yapı Tarsusspor, Cihat Barış Akgün ile devam edecek

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsusspor, başantrenör Cihat Barış Akgün ile yola devam kararı aldıklarını duyurdu.

Mersin ekibinden yapılan açıklamada Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezonu için geçtiğimiz sezonu beraber bitirdiğimiz başantrenörümüz Cihat Barış Akgün ile yola devam kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

İlkem Yapı Tarsusspor'da geçen sezonun ortasında başantrenör Mustafa Secerlioğlu'ndan boşalan koltuğa Akgün getirilmişti.