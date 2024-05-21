İlkem Yapı Tarsusspor, Ceylin Beyza Altunpa'yı transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsusspor, 21 yaşındaki Ceylin Beyza Altunpa'yı transfer etti.

Süper Lig'de kalmayı başaran Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 7 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsusspor, son olarak OGM Ormanspor'da forma giyen Ceylin Beyza Altunpa ile anlaştı.

Genç oyuncunun, yeni sezon öncesi takıma katılacağı bildirildi.