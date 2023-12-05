Üye Girişi
Haberler

İlkem Yapı Tarsus Spor, Mustafa Secerlioğlu ile yollarını ayırdı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İlkem Yapı Tarsus Spor, başantrenör Mustafa Secerlioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Secerlioğlu'nun 5 sezondur takımın başantrenörlüğünü yaptığı belirtildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İlkem Yapı Tarsus Spor, başantrenör Mustafa Secerlioğlu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Secerlioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Secerlioğlu'nun 5 sezondur takımın başantrenörlüğünü yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takımımızla 5 sezonda 2 lig şampiyonluğu, bir federasyon kupası şampiyonluğu yaşayan ve takımımızın bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan Mustafa Secerlioğlu ile kulübümüz karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almış bulunmaktadır. Tarsus'a katkılarından dolayı teşekkür eder, her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni eder ve bundan sonraki kariyerinde nice başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi ING Bank Tarsus Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title