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İlkem Yapı Tarsus Spor, Avustralyalı oyuncu Shyla Heal'ı transfer etti

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İlkem Yapı Tarsus Spor, yeni sezon öncesi Avustralyalı oyun kurucu Shyla Heal'ı kadrosuna dahil etti. Mersin ekibi, transfer çalışmalarını sürdürüyor ve geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de mücadele eden 22 yaşındaki Heal'ı takıma kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, Avustralyalı oyun kurucu Shyla Heal'ı kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce 10 oyuncuyu kadrosuna katan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de parkeye çıkan Shyla Heal ile anlaştı.

22 yaşındaki oyun kurucu, sezon öncesi takıma katılacak.

Kaynak: AA / Spor

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