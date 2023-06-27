İlke Özyüksel modern pentatlonda finale kalamadı

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel finale kalamadı. Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarının kadınlar yarı finali tamamlandı. Eskrim, yüzme, atış ve koşuda gerçekleştirilen yarışlarda İlke Özyüksel, toplam 1078 puanla kendi serisinde 13. oldu ve ilk 9'a giremediği için elendi.