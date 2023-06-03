İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Modern Pentatlon Dünya Kupası kadınlar bireysel finalleri bugün sonra erdi. 13 ülkenin katıldığı final yarışında İtalya 1'inci, Türkiye 2'nci, Fransa ise 3'üncü oldu.

Dünya kupası tarihinde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran milli pentatloncu İlke Özyüksel, UIPM Dünya Kupası Finali'nde 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösteren ilk sporcu olan Özyüksel, yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin modern pentatlon tarihinde ilk madalyasını kazanan ilk sporcu oldu. Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen dünya kupası finalinde binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplamda 1374 puan alan Özyüksel, dünya 2'ncisi oldu. Kadınlar finalinde İtalyan sporcu Elena Michelli 1377 puanla birincilik kürsüsüne çıktı. 3'üncü ise 1373 puanla Fransız Marie Otezia oldu. Altın madalya alan Michelli, elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Düzenlenen madalya töreninde İlke Özyüksel'e madalyasını Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır takdim etti.

İLKE ÖZYÜKSEL: GÖZÜMÜZÜ PARİS'E DİKECEĞİZ

Madalya töreninin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Özyüksel, yarış anında konsantre olduğunu ve son ana kadar hiçbir şey düşünmediğini belirtti. Atışa da çok konsantre girdiğini söyleyen Özyüksel, "Ama demek ki bir şeyleri eksik, yanlış yaptık. Kanımın son damlasına kadar finişe gittim. Mutluyum 2'ncilik için. Tarihin ilk world cup final madalyası. Hem puan olarak hem de kalite olarak olimpiyatlarla aynı kalite düzeyinde bir yarıştı. Olimpiyatın bir nevi pratiğini yapmış olduk. Dünya kupası finalleri olimpiyatlarla aynı sisteme sahip tek yarışma. Evimde böyle bir başarı yakaladığım için çok mutluyum. Koşarken düşüncelerim çok güzeldi, stres yönetimim çok güzeldi. Hazırlıkların sonucunda bu başarıların gelmesi beni çok mutlu ediyor. Çok zor süreçteyim, annemden ayrı kalıyorum, kafam sürekli onda ama hepsini bir şekilde başarıyoruz. Teknik ve destek ekibim benimle çok ilgileniyor. Çok güzel bir süreçteyiz. Başkanımızın her şeyi yapıyor. Onlar arkamızda olduğu için bu madalyalar geliyor. Onlar olmasa gerçekten mümkün değil bu başarıların gelmesi. Umarım Paris'te de aynı şekilde aynı mutlulukla kürsünün en üst basamağında bunları konuşuyor oluruz. O zamana kadar kotayı almayı hedefliyoruz. Bu sene rahat bir şekilde kotayı cebimize koyacağız ve gözümüzü Paris'e dikeceğiz" ifadelerini kullandı.

VELİ OZAN ÇAKIR: İLKE DÜNYANIN EN İYİ PENTATLETİ

Yaklaşık 60 ülkeden 200 civarında sporcunun 4 world cup etabında yarıştığını ve içlerinden en iyi sporcuların Ankara'ya geldiğini belirten Çakır, "Aynı olimpiyat formatında oldu. Paris 2024 formatında olan tek yarış World cup finalleri. İlke, Paris'in provası olan bu yarışta 2'nci oldu. 1'inci olsaydı ilk kota alan sporcu olacaktı, bizim için öyle bir önemi vardı ama İlke zaten Avrupa oyunlarında, dünya şampiyonasında bu kotayı alacak. Bundan birkaç yıl önce World cup finalinde bir Türk sporcunun yarışmasına seviniyorken şu anda 2'nciliğe neredeyse üzülüyor konuma geldik. World cup finallerindeki ilk madalyamız ve çok kıl payı kaçtı. Bunlar modern pentatlonun doğasında olan şeyler. İlke bu süreçleri yönetmeyi çok iyi biliyor. İlke dünyanın en iyi sporcusu, en yetenekli pentatleti kadınlarda. Daha nice başarılara imza atacak. Paris de bu formatta olacak ama oradaki tek değişiklik olacak, İlke'yi kürsüde 2'nci değil 1'nci sırada göreceğiz. Hepimiz buna çok inanıyoruz" diye konuştu.