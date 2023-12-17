Haberler ›› Spor ›› İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

17 Aralık 2023 20:16 Güncelleme: 20:18 Abone Ol

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İlke Özyüksel Mihrioğlu, Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı. İlke, organizasyonda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonucu 1435 puan topladı.