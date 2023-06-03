İlke Özyüksel Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Milli pentatloncu İlke Özyüksel, UIPM Dünya Kupası Finali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin modern pentatlon tarihine adını bir kere daha yazdırdı. Yarışın koşu bölümünde düşerek sakatlık yaşayan ama yarışa devam eden ve gümüş madalyayı boynuna asan İlke Özyüksel, dünya kupası finalinde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu unvanını da elde etti.

Milli pentatloncu İlke Özyüksel, UIPM Dünya Kupası Finali'nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin modern pentatlon tarihine adını bir kere daha yazdırdı.

Türkiye'yi modern pentatlonda olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösteren ilk sporcu olan İlke Özyüksel, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen dünya kupası finalinde binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1374 puan alarak dünya ikincisi oldu.

Yarışın koşu bölümünde düşerek sakatlık yaşayan ama yarışa devam eden ve gümüş madalyayı boynuna asan İlke Özyüksel, dünya kupası finalinde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu unvanını da elde etti.

Yarışı İtalyan sporcu Elena Michelli 1377 puanla birinci, Fransız Marie Otezia ise 1373 puanla üçüncü tamamladı.

Şampiyon Michelli, elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti.

Kadınlar finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde İlke Özyüksel'e madalyasını Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır verdi.