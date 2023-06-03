İlke Özyüksel Dünya Kupası Finali'nde gümüş madalya kazandı

Milli modern pentatlet İlke Özyüksel, UIPM Dünya Kupası Finali'nde kazandığı gümüş madalya ile Türk spor tarihine geçti. Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonun kadınlar finalinde önemli bir başarı elde eden İlke, yarışın ardından duygularını paylaştı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da alınan başarının önemine dikkat çekerek, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotasını alacaklarına inandığını söyledi.

UIPM Dünya Kupası Finali'nde kazandığı gümüş madalyayla Türk spor tarihine geçen milli modern pentatlet İlke Özyüksel, dünyanın en iyi sporcularına karşı yarışarak önemli bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Ankara Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun kadınlar finalinde gümüş madalyanın sahibi olan İlke Özyüksel, yarışın hemen ardından duygularını AA muhabirlerine anlattı.

Koşu etabının başında yağıştan dolayı ıslanan zeminde kayarak dizinden sakatlanan İlke, "Çok mutluyum. Stresli bir yarıştı ve çok konsantre olmuştum. Koşunun başında düştüm, canım çok acıdı. Son tura gelindiğinde madalyanın geleceğini hissettim. Bu başarı 2024 Paris'in ayak izleriydi. Burada dünyanın en iyi sporcuları vardı. 'Olimpiyatta görüşmek üzere' diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da alınan başarının önemine dikkati çekerek, "Dünya Kupası finallerinde ilk kürsümüzü İlke'yle aldık. Birkaç yıl öncesine kadar bir Türk sporcusunun Dünya Kupası finaline kalması bile büyük bir başarıydı. Şu an altın madalyayı alamadığımıza üzülüyoruz, bu da geldiğimiz noktayı gösterir. İlke gerçekten verdiği çabanın karşılığını fazlasıyla alıyor. Muazzam bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'da bu ay başlayacak Avrupa Oyunları'nı işaret eden Çakır, "Burada altın madalyayla birlikte kotayı kıl payı kaçırdık. Krakow'daki Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotasını illa ki alacağız. İlke dünyanın en iyi pentatlerinden biri olduğunu gösterdi. Paris'te de zirvede olacaktır." diye konuştu.