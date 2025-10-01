İlkay Gündoğan: Liverpool'u Yenmek Güzel!

GALATASARAY forması giyen İlkay Gündoğan, " Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak çok iyi oynadıklarını dile getiren İlkay Gündoğan, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı yenmenin tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız" sözlerini kullandı.

'LİVERPOOL'U YENMEK VE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI KAZANMAK GÜZEL'

Liverpool'a karşı galip gelmenin güzel olduğunu belirten İlkay, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız" ifadelerini kullandı.

'DERBİLER HER ZAMAN ÖZELDİR'

Ligin 8'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç hakkında konuşan İlkay Gündoğan, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.